Capelinha e Lanchonete Avenida levantam taças em campeonato de Ribeirão Branco

O Campeonato de Futebol de Ribeirão Branco foi referência para o esporte regional, sendo reconhecido como um dos mais organizados da região.
A competição foi completa: além de grandes jogos, contou com gincanas para crianças e adultos, premiações em dinheiro, a Caravana do Esporte levando atividades aos bairros e nas finais o Estádio do município Lacerdão lotado, registrando recorde de público.
Na categoria +35, a Lanchonete Avenida levantou a taça de campeã, superando o tradicional Eterno Pereira. Já na categoria Livre, quem brilhou foi a Capelinha, conquistando o título diante do forte Cruz Azul.
Resultados Finais.
+35:
Campeão: Lanchonete Avenida
Vice-campeão: Eterno Pereira
Artilheiros: Leandro e Wagner (Lanchonete Avenida)
Melhor Goleiro: Edinho (Lanchonete Avenida)
Livre:
Campeão: Capelinha
Vice-campeão: Cruz Azul
Artilheiro: Cachoeira (Cruz Azul)
Melhor Goleiro: Max (Capelinha)
As arquibancadas cheias mostraram a força do futebol e a paixão da torcida ribeiraobranquense, que viveu momentos de emoção, integração e lazer. Vereadores e secretários municipais prestigiaram o evento. E um destaque ao secretário de esportes Del de Barros, ao prefeito Tuca Ribas e ao vice-prefeito Lê pelos trabalhos realizados.