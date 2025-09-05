Capelinha e Lanchonete Avenida levantam taças em campeonato de Ribeirão Branco

O Campeonato de Futebol de Ribeirão Branco foi referência para o esporte regional, sendo reconhecido como um dos mais organizados da região.

A competição foi completa: além de grandes jogos, contou com gincanas para crianças e adultos, premiações em dinheiro, a Caravana do Esporte levando atividades aos bairros e nas finais o Estádio do município Lacerdão lotado, registrando recorde de público.

Na categoria +35, a Lanchonete Avenida levantou a taça de campeã, superando o tradicional Eterno Pereira. Já na categoria Livre, quem brilhou foi a Capelinha, conquistando o título diante do forte Cruz Azul.

Resultados Finais.

+35:

Campeão: Lanchonete Avenida

Vice-campeão: Eterno Pereira

Artilheiros: Leandro e Wagner (Lanchonete Avenida)

Melhor Goleiro: Edinho (Lanchonete Avenida)

Livre:

Campeão: Capelinha

Vice-campeão: Cruz Azul

Artilheiro: Cachoeira (Cruz Azul)

Melhor Goleiro: Max (Capelinha)

As arquibancadas cheias mostraram a força do futebol e a paixão da torcida ribeiraobranquense, que viveu momentos de emoção, integração e lazer. Vereadores e secretários municipais prestigiaram o evento. E um destaque ao secretário de esportes Del de Barros, ao prefeito Tuca Ribas e ao vice-prefeito Lê pelos trabalhos realizados.