Prefeitura de Capão Bonito abre novas vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Devido à grande procura, a Prefeitura de Capão Bonito, por meio do Fundo Social de Solidariedade, do Centro Mais Capacitação (CMC) e da Administração Regional da Vila Aparecida (ARVA), anunciou a abertura de novas vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover capacitação, geração de renda e inclusão produtiva para a população.

As inscrições serão realizadas nos dias 17 e 18 de junho, em quatro locais estratégicos da cidade: na sede da ARVA, localizada na Rua Brás Lucas Neto – Vila Aparecida; no Fundo Social, na Rua 9 de Julho, nº 768 – Centro; no Centro Mais Capacitação (CMC), na Avenida Massaichi Kakihara, nº 721 – Bela Vista; e na Casa do Empreendedor, situada na Avenida Lucas Nogueira Garcez, nº 134 – Jardim Cruzeiro.

Os cursos com vagas abertas abrangem diferentes áreas e foram pensados para atender às demandas do mercado e às preferências dos moradores.

São eles: Culinária (oferecido no Fundo Social e na ARVA), Manicure, Costura, Design de Sobrancelhas, Extensão de Cílios, Cabeleireiro, Depilação e Massagem, todos no CMC, além do curso de Artesanato, no Fundo Social.

No ato da inscrição, os interessados devem consultar os horários disponíveis para cada curso. As vagas são limitadas, e a expectativa é de que sejam rapidamente preenchidas, dado o alto índice de procura registrado nas últimas edições.

A Prefeitura reforça que investir em qualificação é investir no desenvolvimento humano, na autonomia financeira e na transformação social da comunidade.

(Via Prefeitura de Capão Bonito)