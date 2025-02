Capão Bonito anuncia a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Em uma reunião realizada no Ministério da Saúde, Capão Bonito conseguiu uma grande conquista: a cidade receberá uma ambulância e uma ambulância UTI, que serão destinadas ao SAMU.

Este é um passo significativo para a cidade, pois o SAMU desempenha um papel crucial no atendimento rápido e eficaz em situações de emergência médica. A chegada dessas ambulâncias permitirá que os profissionais de saúde prestem um atendimento ainda mais ágil e qualificado à população.

A reunião contou com a participação do vice-prefeito – Roberto Tamura, representando o prefeito Júlio Fernando, Leandro – assessor especial do Ministério da Saúde, e do Tomé – assessor especial do Ministério de Relações Internacionais.

Na ocasião, o vice-prefeito Roberto Tamura aproveitou para apresentar as demandas de Capão Bonito ao vice-presidente Geraldo Alckmin, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a melhoria dos serviços públicos na cidade.