Guapiara recebe capacitação sobre atendimento ao cliente com foco em pequenos negócios

Evento promovido pelo Sebrae-SP abordou estratégias práticas para fidelizar clientes e fortalecer o comércio local

Na última semana, o Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sebrae Aqui, recebeu a capacitação ‘Desenvolve+ Guapiara – Faça do Atendimento uma Ótima Experiência’, iniciativa que faz parte do programa Cidade Empreendedora. Realizado na Câmara Municipal, o evento reuniu empreendedores, equipes de atendimento e iniciantes no mundo dos negócios, com o objetivo de mostrar como o bom atendimento pode ser decisivo para o sucesso de pequenas empresas.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a dicas práticas sobre gestão, vendas, trabalho em equipe e, principalmente, sobre como oferecer uma experiência mais humanizada e eficiente ao cliente.

Para Alisson Rezende, consultor de negócios do Sebrae-SP, entender o comportamento do consumidor é essencial para se destacar em mercados competitivos. “O cliente de hoje não quer apenas comprar, ele quer ser bem atendido, se sentir valorizado e ter uma experiência positiva com a marca. Quem entende isso sai na frente. Nossa missão é ajudar o empreendedor a evitar erros comuns e a construir um negócio sólido desde o início. O atendimento bem-feito é a porta de entrada para a fidelização e o crescimento”, conta.

A capacitação foi bem recebida pelos empreendedores locais, como destaca Lucas da Costa, que participou da capacitação. “Achei muito bom, especialmente as orientações sobre atendimento. Tenho uma funcionária que me ajuda em minha loja de confecção e produtos de beleza, e foi ótimo para que ela possa ficar por dentro e poder colocar tudo em prática com os nossos clientes”, comenta.

A empreendedora Gláucia Marques, que possui um bar no município, também ressaltou a importância de buscar novos conhecimentos para melhorar o atendimento e crescer com o próprio negócio. “Gostei muito da palestra. Tenho um bar e, para mim, é fundamental estar sempre buscando conhecimento. Cada aprendizado é uma oportunidade de melhorar o atendimento e crescer com o meu negócio. Esse tipo de capacitação ajuda muito quem está na ponta, lidando direto com o cliente todos os dias”.

Os participantes desta etapa terão a oportunidade de retornar no dia 5 de novembro, às 18h30, para a segunda parte do projeto, com o tema ‘Venda Mais no Final do Ano’, que trará estratégias específicas para aumentar as vendas durante a Black Friday e o Natal. Mais informações sobre a próxima capacitação podem ser obtidas pelo telefone (15) 99734-3838.