GCM de Itapeva atende caso de mordida de cachorro e encontra proprietário com mandado de prisão

A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada no início da noite de quarta-feira (10) para atender uma ocorrência no Jardim Grajaú, onde uma mulher relatou ter sido mordida por um cachorro. Segundo informações da equipe, a vítima afirmou que o animal, pertencente ao vizinho, teria escapado e avançado contra ela, causando ferimento no calcanhar.

Ao localizar o proprietário, os agentes informaram que ele declarou desconhecer a fuga do animal. A vítima recebeu orientação e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Durante a checagem dos dados do proprietário do cachorro, feita via Central de Atendimento e Despacho da GCM, foi identificado um mandado de prisão em aberto em seu nome. Ele foi informado sobre a ordem judicial, detido e conduzido ao Plantão Policial.

A autoridade policial confirmou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência também levantou alerta sobre a importância da posse responsável de animais e do cumprimento das medidas de segurança previstas em lei.