Campeonato Rural de Futebol 2025 tem final emocionante no Bairro da Taipinha

A grande final do Campeonato Rural de Futebol foi realizada no último domingo (31 de agosto), no Bairro da Taipinha. Este foi um evento marcado por emoção, espírito esportivo e integração comunitária.

No jogo mais aguardado do campeonato, o Bairro das Pedras demonstrou força e entrosamento, vencendo o Palmeirinha por 3 a 0 e conquistando o título de campeão da edição 2025. Na disputa pelo 3º lugar, a equipe da Amarela Velha venceu a Agrovila I com uma bela goleada de 6 a 1.

Destaques individuais também marcaram a competição: o goleiro Pablo Henrique, do Bairro das Pedras, foi reconhecido com a defesa menos vazada, e o jogador Kaique Proença, também da equipe campeã, foi o artilheiro do campeonato com 8 gols marcados.

A final contou com a presença de autoridades municipais, que realizaram a entrega dos troféus e medalhas aos vencedores e participantes. A Semjel agradeceu aos 13 times da zona rural que participaram da competição e, em especial, parabenizou o Bairro das Pedras pela conquista.