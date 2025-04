A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-Semjel informa que, neste domingo (13), a bola vai rolar no Bairro da Taipinha com mais uma rodada eletrizante do Campeonato Rural. “Venha torcer, vibrar e prestigiar os times da região em partidas que prometem muita emoção!”, destacou a Semjel.

Na ocasião, o Bairro dos Tomé enfrenta o Pacova às 13h30. Logo após, a equipe Taipinha enfrenta o time da Amarela Velha.