Família organiza campanha para custear funeral de brasileiro que morreu nos EUA

A família do brasileiro Isaac Augusto Pereira, que já foi morador de Itapeva e faleceu de forma repentina nos Estados Unidos, iniciou uma campanha online para arrecadar recursos destinados ao custeio do funeral e do enterro. Isaac deixa a esposa e dois filhos pequenos, de 4 e 8 anos.

Segundo os organizadores, os custos funerários no país são elevados. O objetivo da iniciativa é auxiliar a esposa na organização do funeral, no cuidado com as crianças e nos trâmites burocráticos que se somam ao momento de luto.

A campanha aceita doações de qualquer valor. Os responsáveis também pedem que, quem não puder contribuir financeiramente, compartilhe a iniciativa para ampliar o alcance.

Link para ajudar:

https://gofund.me/1665659ed