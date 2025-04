Ampliação dos objetivos da campanha de conscientização contra dengue segue para votação na Câmara de Itapeva

Retomando os trabalhos na Câmara após o feriado prolongado, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte encaminhou três projetos de lei para votação em Plenário. Um deles trata de uma ampliação dos objetivos da Campanha Permanente de Orientação, Conscientização, Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes Aegypti nas escolas municipais.

Essa campanha foi instituída em 2020, mas não trazia os seus objetivos no texto legal que a criou. Assim, esse trecho pode ser inserido por meio desse novo projeto de lei, que coloca alguns pontos como prioridades da campanha, como “educar a comunidade escolar sobre ações práticas para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti”, “promover a adoção de hábitos saudáveis e comportamentos preventivos” e “estimular a participação ativa dos estudantes na disseminação de informações sobre prevenção da dengue”.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na última quinta-feira (17), Itapeva já registrou 190 casos positivos para dengue em 2025, com um internamento. O bairro mais afetado é o Bela Vista, com 50 casos, seguido por Jardim Paulista (15), Centro (14) e Morada do Bosque (13).

O combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti é entendido como a melhor forma de combater a proliferação da doença. Assim, a população deve eliminar os focos de água parada em suas casas, com atenção a objetos como pneus velhos, entulhos, vasos, garrafas e comedouros de animais. Também é importante ficar atento a sintomas febre, dores de cabeça e nas articulações, manchas avermelhadas pela pele, coceira e vermelhidão nos olhos.

Esse projeto foi apresentado pelo vereador Ronaldo Coquinho (PL). Todas as matérias aprovadas nesta terça seguem, agora, para a votação em Plenário, dependendo de voto favorável da maioria dos vereadores presentes em dois turnos. A tendência é que isso aconteça nesta quinta-feira (24) e na próxima segunda (28).

Além dessa pauta, outros dois projetos também seguem para a votação em Plenário, tratando da obrigatoriedade da execução do Hino Municipal de Itapeva em eventos oficiais e da instituição das Feiras Livres como Patrimônio Cultural Imaterial de Itapeva.

(Por Vitor Aguiar)