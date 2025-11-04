Comunidade escolar se une na Caminhada Outubro Rosa da EE Honorato Ferreira da Silva

Na quinta-feira, 30 de outubro, a Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva promoveu uma emocionante Caminhada Outubro Rosa, reunindo alunos, professores, funcionários e membros da comunidade em um ato simbólico de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Vestidos com tons de rosa e portando cartazes com mensagens de apoio e incentivo ao autocuidado, os participantes percorreram as ruas próximas à escola, chamando a atenção da população para a causa. Durante o trajeto, foram distribuídos panfletos informativos sobre o tema, reforçando a importância dos exames regulares e da atenção aos sinais do corpo.

O diretor da escola, Rogério de Moura Jorge, destacou a relevância de envolver os estudantes em ações sociais e educativas.

“Mais do que uma atividade simbólica, esta caminhada representa o compromisso da nossa escola com a saúde, a solidariedade e o conhecimento. Queremos que nossos alunos se tornem multiplicadores dessa mensagem”, afirmou.

O evento contou também com apresentações culturais, como a Fanfarra HFS e depoimentos emocionantes de pessoas que venceram a doença.

Ao final da caminhada, houve um momento de reflexão e agradecimento, reforçando o lema da campanha: “Prevenir é um ato de amor com você e com quem você ama.”

Com ações como essa, a EE Honorato Ferreira da Silva reafirma seu papel não apenas como espaço de aprendizado, mas também de cidadania, empatia e cuidado com a vida.