Câmara acolhe veto da prefeita sobre artigo de projeto de repasse a Santa Casa

Os vereadores de Itapeva acolheram um veto parcial da prefeita Adriana Duch sobre um artigo de um projeto que definia o repasse de recursos à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. O trecho em questão trata das datas de pagamento da primeira parcela dessa subvenção social.

A lei, aprovada na quinta (20), foi publicada no Diário Oficial na segunda (24), mas com um veto sobre o inciso 1º do parágrafo único do 1º artigo. Esse parágrafo, adicionado em uma emenda dos vereadores, definiu as datas de pagamento das três parcelas de R$ 645 mil para os dias 20 de fevereiro, 10 de março e 10 de abril.

A prefeita, porém, vetou o trecho que tratava da primeira data, afinal, seria inviável realizar o primeiro pagamento no mesmo dia da aprovação da lei na Câmara. Assim, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira (26) para votar sobre a rejeição ou o acolhimento desse veto. Por unanimidade, foi decidido acolher o veto.

Com isso, a lei seguirá valendo regularmente, com um repasse total de R$ 1,935 milhão à instituição, divididos em três parcelas de R$ 645 mil. Duas parcelas seguem previstas em lei para os dias 10 de março e 10 de abril, mas a outra não tem mais uma data específica no texto legal para ser paga.

A transmissão na íntegra da sessão está disponível através do Facebook e do Youtube da Câmara.

(Por Vitor Aguiar)