Câmara solicita esclarecimentos sobre o pagamento dos servidores públicos

A polêmica em relação a data de pagamento dos servidores públicos segue sendo debatida e questionada. Segundo comunicado da prefeita Adriana Duch já no início do ano, a data seria alterada, passando do último dia do mês para o quinto dia do mês seguinte útil. Ainda de acordo com a decisão da chefe do Executivo, a medida passaria a valer a partir de julho, referente ao mês trabalhado em junho.

De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Marinho Nishiyama, foi enviada uma Moção de Apelo assinada pelos 15 vereadores à prefeita, solicitando para que não mude a data de pagamento dos servidores públicos. “Como vão obtivemos resposta, a Câmara Municipal convocou a Secretária de Administração e Recursos Humanos Silvia Glauser para prestar esclarecimentos em Sessão Ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira (dia 23/06)”, disse Marinho.

Nas redes sociais, a movimentação segue ativa para que não ocorra a mudança da data. Em um post sobre o assunto, uma pessoa comentou “Olha, mandei mensagem no Bradesco e não consegui mudar a data de algo que pago lá todo final de mês, simplesmente me falaram que não dá e vou ter que pagar juros. Difícil, né? Sem comentários”.