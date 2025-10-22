Câmara de Itapeva abre processo seletivo para estagiários

A Câmara Municipal de Itapeva abriu o Processo Seletivo nº 01/2025 para o preenchimento de três vagas de estágio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino técnico e superior, conforme especificado no edital.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

•1 vaga para alunos do curso superior de Administração de Empresas;

•1 vaga para estudantes de Direito;

•1 vaga para cursos técnicos das áreas de Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores ou Desenvolvimento de Jogos Digitais.

Os estagiários terão carga horária de 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 691,91 para o nível superior e R$ 553,53 para o nível técnico. Além disso, o estágio oferece auxílio-transporte (incluso na bolsa) e auxílio-alimentação de R$ 1.250,00 por mês.

As inscrições e provas serão realizadas on-line, entre os dias 22 de outubro e 6 de novembro de 2025, até às 12h, exclusivamente pelo site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13697/detalhe

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no portal do CIEE e conferir todos os requisitos e cursos contemplados no edital antes de se inscrever.