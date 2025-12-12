Câmara de Itapeva aprova criação de 15 cargos de Assessor de Gabinete

A Câmara Municipal de Itapeva aprovou o Projeto de Resolução 0016/2025, de autoria da Mesa Diretora, que cria 15 cargos de Assessor de Gabinete na estrutura funcional do Legislativo. As novas funções serão preenchidas por cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e exigem ensino superior completo.

Segundo o texto, os assessores deverão atuar diretamente nos gabinetes dos vereadores, auxiliando na organização administrativa interna, no acompanhamento de pautas e projetos, na análise de dados e na gestão de informações estratégicas, além de colaborar com a comunicação interna e a articulação política entre gabinetes.

Cada vereador poderá indicar um profissional de sua confiança para ocupar o cargo, desde que atendidos os requisitos estabelecidos. As despesas decorrentes da implementação da medida serão custeadas pelo orçamento vigente da Câmara, com possibilidade de suplementação se necessário. A resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a valer em 1º de janeiro de 2026.

O projeto recebeu parecer favorável do relator e foi aprovado pela maioria dos membros da comissão durante a 26ª Reunião Ordinária de 2025, realizada em 2 de dezembro. Em plenário, a proposta obteve oito votos favoráveis: Áurea Rosa, Júnior Guari, Lucinha Woolck do Aquiles, Margarido, Roberto Comeron, Robson Leite, Tarzan e Val Santos. E quatro votos contrários: Dr. Marcelo Poli, Júlio Ataíde, Thiago Leitão e Vanderlei Pacheco.