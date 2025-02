Calorão de SP pode causar desidratação e mal-estar; saiba como se proteger

O calorão de São Paulo pode causar desidratação e mal-estar àqueles expostos às altas temperaturas. A fonte de calor superaquece o organismo, aumenta a eliminação de líquidos por meio da transpiração, pressão arterial e o funcionamento de outros órgãos. Para se proteger, o ideal é ingerir água, realizar refeições leves, usar roupas confortáveis, protetor solar e evitar a prática de atividades físicas no período de sol intenso, das 10h às 16h.

O calor intenso pode causar aumento da temperatura corporal, insolação e bolhas na pele – que a depender da gravidade, pode gerar risco à vida -, dor de cabeça, enjoo, vomito, cãibras e, em casos extremos, confusão mental. Estão mais vulneráveis crianças e idosos, pois consomem menos líquido e possuem menor quantidade de água corporal. Atenção, a população acima dos 60 anos pode apresentar de modo sutil os sintomas da exposição ao sol forte, por isso, exige mais cuidado.

Além dos problemas que o próprio calor pode causar no corpo, as altas temperaturas também podem descompensar doenças crônicas. Devem reforçar os cuidados e o acompanhamento médico pessoas que realizam tratamentos com medicamentos diuréticos e que convivam com diabetes e problemas cardiovasculares e pulmonares. Mulheres gravidas também podem sentir mal-estar.

(Via Agência SP)