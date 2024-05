O Lar Vicentino preparou um café especial para as queridas mamães residentes ali, uma singela homenagem a todas, sendo elas de sangue, coração e de criação! Sinônimo de amor e dedicação. Para homenagear cada uma, teve a entrega de um kit da Avon doado por alguns voluntários anônimos que são nossos grandes parceiros.

O @larvicentinoitapeva agradece a todos pelo carinho com as idosas por proporcionarem a elas esse momento de alegria e amor através do presente doado.

Um Feliz Dia das Mães para as mamães do Lar Vicentino, as mamães da equipe e mamães voluntárias.