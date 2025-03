Nesta quinta-feira! ‘Café com Negócios’ promove integração e capacitação para mulheres em Riversul

Sebrae-SP realiza evento para mulheres empreendedoras no mês dedicado especialmente a elas.

O Sebrae-SP, em parceria com o Sebrae Aqui, Comitê Mulher, Prefeitura Municipal e Cooperativa Sicredi, irá realizar no dia 20 de março, às 19h, um encontro especial voltado às mulheres empreendedoras em Riversul. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/CafeComNegociosRiversul.

O evento ocorrerá na Câmara Municipal, localizada à Rua Processo Martiniano de Oliveira, 5, no Centro, com palestra sobre como impulsionar os negócios com a analista do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura. Também haverá a apresentação de linhas de crédito e vantagens para mulheres empreendedoras pela Cooperativa Sicredi, além de networking para troca de experiências e fortalecimento de parcerias entre as participantes.

“Com entrada franca, objetivo é oferecer um encontro inspirador para quem já empreende ou tem vontade de abrir o seu próprio negócio. Mulheres que empreendem, inovam e fazem a diferença”, ressalta o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura, destaca a importância da participação da mulher neste evento. “Queremos reunir mulheres para um momento de troca e fortalecimento. Vou falar das emoções e empreendedorismo, algo tão presente no dia a dia de quem equilibra trabalho, família e sonhos. Mais do que técnicas, queremos apoiar cada mulher no desenvolvimento da inteligência emocional, porque empreender vai muito além dos negócios – é sobre acreditar em si mesma”, ressalta.

SERVIÇO

‘Café com negócios’

Data: 20 de março de 2025

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Riversul

Endereço: Rua Processo Martimiano de Oliveira, 5, Centro – Riversul

Inscrições: https://bit.ly/CafeComNegociosRiversul.