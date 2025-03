Buri registrou mais cinco casos positivos para Dengue

Os casos confirmados de dengue continuam aumentando em Buri, passando de 80 para 85 em pouco mais de 24 horas. Um paciente segue internado, segundo o boletim mais recente divulgado na sexta-feira (21) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nos últimos dias, 25 pessoas procuraram atendimento médico com suspeita da doença. As notificações saltaram de 335 para 360.

133 delas foram descartadas, enquanto 142 ainda estão em análise.

A SMS incluiu uma nova aba no monitoramento dos casos, registrando uma morte suspeita. Trata-se de Luan Vinícius Vieira Camargo, de 15 anos, que faleceu na quarta-feira (19) na Santa Casa de Itapeva/SP. Segundo a família, ele morreu devido à dengue. O Buri Conectado teve acesso à certidão de óbito dele, que aponta a dengue como uma das causas.

A Secretaria aguarda o resultado do exame encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz para confirmar a causa do óbito e incluí-lo nos dados oficiais do município. Caso seja confirmada, esta será a segunda morte por dengue na cidade em 2025. A primeira vítima foi uma mulher de 68 anos.

A SMS reforça que a participação da população é essencial para conter o avanço da dengue na cidade.

(Por Michel Lopes)