Empreendedores de Buri participam de capacitação gratuita sobre qualidade no atendimento ao cliente

Jornal Ita News
Com realização do Sebrae-SP, evento destaca atendimento como diferencial competitivo para o crescimento dos pequenos negócios

Na última semana, empreendedores e profissionais do comércio de Buri participaram da capacitação ‘Desenvolve+ Buri – Faça do Atendimento uma Ótima Experiência’, realizada pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Aqui. O encontro foi realizado no Centro de Eventos Roque Rosa Lima e teve como foco mostrar como o bom atendimento pode ser um fator estratégico para atrair, fidelizar clientes e impulsionar vendas.

Durante a capacitação, foram apresentados conceitos e práticas fundamentais para transformar o atendimento ao cliente em um diferencial competitivo, especialmente em cidades de pequeno porte, onde o relacionamento próximo com o consumidor faz toda a diferença. A programação abordou ainda temas como gestão, trabalho em equipe e melhoria da experiência do cliente.

Segundo Alisson Rezende, consultor de negócios do Sebrae-SP, um atendimento de qualidade vai além da cortesia. “Um bom atendimento não é apenas educação e simpatia. É uma estratégia de negócios que gera valor, fideliza o cliente e cria oportunidades de crescimento. Muitos erros comuns no início de um negócio podem ser evitados com informação e preparo. Queremos ajudar quem está começando a trilhar um caminho mais seguro, além de apoiar quem já está no mercado a se reinventar e crescer”, explica.

A noite foi marcada pela troca de experiências entre os participantes, que destacaram a relevância do conteúdo apresentado. Para o empreendedor, Vandir Flórido, o treinamento foi uma oportunidade valiosa de aprendizado. “Foi uma capacitação muito boa e produtiva. O conteúdo foi bem explicado, com muitas informações úteis para o dia a dia. Parabéns ao palestrante! Foi uma experiência de grande valor para o nosso aprendizado, tanto por trazer novos conhecimentos quanto por reforçar práticas que já vivenciamos no cotidiano”, afirma.

O projeto Desenvolve+ Buri terá uma segunda etapa no dia 4 de novembro, às 18h30, com foco no tema ‘Venda Mais no Final do Ano’, voltado a estratégias para aumentar as vendas durante a Black Friday e o Natal. A expectativa é de que os participantes possam aplicar o que aprenderam para obter melhores resultados no período mais aquecido do comércio.

 

