Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu no Rio Verde em Itaberá

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, na tarde desta terça-feira (18), o corpo do homem que desapareceu no Rio Verde em Itaberá no domingo (16).

De acordo com informações dos bombeiros, o corpo foi localizado a aproximadamente dois quilômetros do ponto onde foi registrado o desaparecimento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e confirmação da identidade. Ainda segundo os bombeiros, a ocorrência de encontro de cadáver foi registrada na delegacia da cidade.

Conforme apurado pelo g1, o homem nadava no rio, na altura da Prainha do Salto, no Bairro do Salto, quando não foi mais visto.

