Ednei Antonio Vieira teria matado a tiros a ex-namorada e os dois filhos dela, em Apiaí (SP), na sexta-feira (17). Ele estava foragido, mas se entregou à polícia na madrugada desta terça-feira (21), em Itapeva (SP).

A defesa do bombeiro suspeito de matar a ex-namorada e os dois filhos dela, em Apiaí (SP), informou que Ednei Antônio Vieira se declarou inocente para os advogados. Ele se entregou à polícia na madrugada desta terça-feira (21), em Itapeva (SP). O militar havia fugido após o crime, na sexta-feira (17).

De acordo com a advogada de defesa, Mariane Bacchin, o suspeito fugiu em direção à cidade de Capão Bonito (SP) porque teria se assustado com as fotos dele estampadas nas redes sociais. “Ele negou para a gente as acusações. Também disse que, por atuar como bombeiro e não como policial, não tinha uma arma própria”, explica.

Além disso, a advogada disse ao g1 que, após bater o carro na estrada em Guapiara (SP), o militar andou por quilômetros a pé e sobreviveu na mata por alguns dias. “Como ele tem treinamento por ser bombeiro, conseguiu sobreviver bebendo água de cachoeira e comendo frutas”, relata.

Conforme a defesa, ele estava bem sujo e mais magro quando encontrou os advogados para se entregar à polícia em Itapeva. Também compõem a defesa do suspeito os advogados Adilson Miranda e Gustavo Pires.

O homem foi levado até o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. Ele passou por audiência de custódia, na qual foi mantida a prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, Ednei não quis se manifestar sobre os fatos. A defesa informou que o militar vai falar durante o andamento do processo.

Durante a fuga, o bombeiro bateu o veículo em um guard rail na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250), próximo de Guapiara, o que fez a polícia acreditar que o suspeito estaria na região, pois ele tem parentes em Capão Bonito. O automóvel foi localizado por policiais.

A Polícia Civil acredita que os assassinatos ocorreram porque o homem, de 42 anos, não aceitou o fim do relacionamento com a vítima. Josilene Paula Da Rosa, de 39 anos, foi morta dentro da casa onde morava.

De acordo com a autoridade policial, o PM que trabalha no Corpo de Bombeiros teria invadido a residência da família e atirado diversas vezes contra eles, matando a mulher e os filhos dela, Arthur e Gabriel, de 12 e 20 anos, respectivamente.

A Polícia Civil de Apiaí segue investigando o caso.

(Matéria reproduzida do portal g1 Itapetininga)