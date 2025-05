Jovens do Grupo Escoteiro Boipeva vivem uma experiência inesquecível no CATAr em Sorocaba

Nos dias 24 e 25 de maio, os jovens Isadora Santos Baldo, Luan Victor Garcez Santos e Miguel Medeiros Azevedo, do Grupo Escoteiro Boipeva, embarcaram em uma jornada única rumo ao universo aeronáutico e aeroespacial, ao participarem do Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas do Ar (CATAr), realizado na sede da REMAER – Aviação e Manutenção Aeronáutica, em Sorocaba, na emblemática Avenida Santos Dumont.

Durante dois dias intensos de aprendizado e descobertas, os jovens mergulharam em um mundo fascinante, onde o céu deixou de ser apenas o limite — e se tornou o caminho.

Através de oficinas práticas, contato direto com aeronaves e atividades de aeromodelismo, eles exploraram desde os fundamentos da astronomia e astronáutica até os princípios básicos da navegação e mecânica aérea.

O CATAr proporcionou não apenas conhecimento técnico de alto nível, mas também despertou paixões e sonhos. A cada atividade, a curiosidade aumentava, os olhos brilhavam e o desejo de voar ganhava novos significados.

Os jovens agora retornam ao grupo não só com novas habilidades e prontos para conquistar especialidades escoteiras, mas também com o coração cheio de inspiração.