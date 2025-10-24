Vereador propõe criação de centro de referência para cirurgias bariátricas na região de Itapeva

O presidente da Câmara Municipal de Itapeva, vereador Marinho Nishiyama, apresentou na última sexta-feira, 17 de outubro, a Moção nº 0060/2025, que faz um apelo ao Governo do Estado de São Paulo e às Secretarias Estaduais de Saúde e de Governo e Relações Institucionais, além da direção do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba (DRS), para que sejam adotadas medidas visando à criação de uma referência para a realização de cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), destinada a atender pacientes de Itapeva e região.

Atualmente, o município está inserido no Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, mas não possui referência habilitada para esse tipo de procedimento cirúrgico. A ausência dessa estrutura faz com que pacientes com indicação médica para a cirurgia enfrentem longas esperas e tenham de buscar atendimento em outras regiões do Estado.

Na justificativa, o parlamentar destacou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal, e que o acesso à cirurgia bariátrica é fundamental para pacientes com obesidade severa e comorbidades associadas. “É urgente que o Estado adote providências para viabilizar esse atendimento na nossa região”, reforçou Nishiyama.

A moção também solicita informações oficiais sobre a atual falta de referência regional para o procedimento, com o objetivo de subsidiar novas ações e cobranças junto aos órgãos competentes.

Com a iniciativa, o Legislativo itapevense busca sensibilizar as autoridades estaduais quanto à necessidade de ampliar o acesso a cirurgias bariátricas no interior paulista, garantindo mais qualidade de vida e atendimento humanizado à população.