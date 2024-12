Banda Sinfônica do Guri de Itaberá faz últimas apresentações do ano na cidade

Nos dias 12 e 13 de dezembro, a Banda Sinfônica do Guri de Itaberá realiza as últimas apresentações do ano. Os concertos fazem parte da Temporada 2024 dos Grupos Musicais ligados ao programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Na quinta-feira (12), às 9h, o conjunto se apresenta na Escola Estadual Bairro do Tomé; e na sexta (13), toca na Praça Amador Pereira de Almeida, às 19h30.

Banda Sinfônica do Guri de Itaberá tem patrocínio Master CTG Brasil e Ouro Arteris, além de parceria da Prefeitura Municipal de Itaberá.

Sob a regência de Heliton Macedo, músico formado pelo Conservatório de Tatuí e atualmente educador do Polo Guri de Itaberá, a Banda Sinfônica interpreta um repertório bem diverso. Do norte-americano Robert W. Smith (Blue; Proclamation and Procession), aos ingleses da banda Queen (We Will Rock You; Another One Bites The Dust), passando pelo tango argentino de Astor Piazzola (Libertango) até chegar à brasilidade de Heitor Villa-Lobos (Three Brasilian Folksong) e Ary Barroso (Aquarela do Brasil).

Atualmente, o Guri mantém 29 Grupos Musicais formados por crianças, adolescentes e jovens em todo o estado. Todos com uma agenda regular de concertos.

Serviço

Banda Sinfônica do Guri de Itaberá

Heliton Macedo, regência

12 de dezembro, quinta-feira, às 9h

Escola Estadual Bairro do Tomé

Rua Luis Tomé do Couto, 673 – Bairro do Tomé, Itaberá/SP

Entrada gratuita

13 de dezembro, sexta-feira, às 19h30

Praça Amador Pereira de Almeida

Av. Prefeito Carlos Rodrigues dos Santos, Centro, Itaberá/SP

Entrada gratuita

(Via Assessoria do Guri / Foto- Fabrício Maia)