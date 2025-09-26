História e emoção marcam a volta da Banda Marcial Paineira

A Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva está de volta! Tão aguardada pela população, a corporação é referência pela sua história e tradição nos desfiles cívicos. Conhecida inicialmente como Banda Metodista, criada em 1998, passou a se chamar Associação Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva em 2010, com caráter educacional e cultural, sem fins lucrativos.

Fundada pelo saudoso maestro e professor Jair Rosa Goés, nasceu com a missão de promover a educação musical e artística, realizar concertos públicos, participar de festas folclóricas, festivais, procissões religiosas e grandes espetáculos. Reconhecida internacionalmente, já teve registros em diversas emissoras de televisão.

A corporação marcou presença em desfiles e apresentações em vários municípios e estados do Brasil, levando o nome de Itapeva a eventos de grande destaque, como a tradicional Festa do Peão de Barretos, considerada a maior da América Latina.

O retorno no desfile dos 256 anos de Itapeva foi uma surpresa emocionante para a população, despertando orgulho e resgatando uma das maiores riquezas da cultura itapevense. Atualmente, a Banda conta com cerca de 50 integrantes e realiza seus ensaios aos domingos à tarde, na Praça de Eventos, sob a regência do maestro Alex Alves Siqueira – professor universitário, pianista e regente de diversos corais da região, incluindo o coro da Catedral de Itapeva.

Desde o falecimento do maestro Jair, em 2020, esta foi a primeira apresentação oficial da Banda, tornando o momento ainda mais especial e histórico, em homenagem ao grande legado deixado por seu fundador.

A Banda Marcial Paineira Bicentenária segue com o apoio da população, da Prefeitura Municipal e da Diocese de Itapeva, desenvolvendo um importante trabalho social. Seu propósito é resgatar jovens por meio da música, promovendo cidadania, cultura e transformação de vidas através da disciplina e do convívio coletivo.