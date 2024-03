No último final de semana, Nova Campina conheceu a nova rainha do rodeio de 2024, a qual representará a cidade na tradicional festa deste ano, ao lado da primeira e segunda princesas e da garota rodeio.

Uma equipe de jurados foi selecionada para que fossem eleitas as representantes do município. O evento contou com show do cantor Gê Benato de Taquarituba e apresentação do locutor OdemilWagner.

A prefeita de Nova Campina, Josi realizou a abertura oficial da grande noite e em seguida as candidatas apresentaram uma bela coreografia. Na oportunidade, foi revelada a nova atração da festa de aniversário, a dupla Leo e Raphael.

Foram premiadas no baile: Kaylaine Veiga (Rainha); Samara Gabriele (Primeira Princesa); Beatriz Almeida (Segunda Princesa) e Stephany Caroline (Garota Rodeio).

O evento foi beneficente, em prol do Fundo Social da cidade, que atende as famílias em vulnerabilidade.

Parabéns à Prefeitura de Nova Campina, por meio da Cultura e todos os envolvidos para essa linda festa!