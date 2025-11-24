Polícia Ambiental apreende aves silvestres mantidas em cativeiro e autua morador de Nova Campina

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa a um morador de Nova Campina após localizar sete aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. A fiscalização ocorreu no sábado (22), no bairro Taquari, após uma denúncia que apontava possível prática de caça com arma de fogo e uso de armadilhas.

De acordo com a corporação, a equipe encontrou o homem em uma área rural. Embora ele tenha negado envolvimento com caça, os policiais perceberam várias gaiolas do lado de fora da residência. Entre as aves apreendidas estavam coleirinhos, um azulão, trinca-ferros e um pintassilgo. No local, também foram recolhidos três alçapões usados para a captura de pássaros.

Os agentes ainda vistoriaram dois paióis da propriedade em busca de outros indícios de irregularidades. Conforme a Polícia Ambiental, não foram encontradas armas ou materiais relacionados à caça.

Pela manutenção irregular das aves, o morador foi autuado em R$ 3.500. As espécies apreendidas não constam na lista de animais ameaçados de extinção.