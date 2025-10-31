Prefeitura de Avaré abre três concursos públicos com salários de até R$ 6,2 mil

A Prefeitura Avaré está com três concursos públicos abertos para o preenchimento de 21 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diversos cargos de nível fundamental, médio e superior.

As oportunidades abrangem as áreas de educação, saúde, administração, serviços, planejamento, tecnologia da informação e outras áreas essenciais do município.

Os salários variam de R$ 1.687,82 a R$ 6.236,16, conforme o cargo e a escolaridade exigida. As taxas de inscrição vão de R$ 42 a R$ 82.

O Edital nº 01/2025 oferece vagas na área de Educação. São diversos cargos, além de cadastro reserva. Confira os detalhes no link.

Já o Edital nº 02/2025 oferece cadastro reserva para Enfermeiro – PSF (Programa Saúde da Família). Veja os detalhes no link.

Em ambos os casos, as inscrições seguem até 14 de novembro. As provas objetivas serão aplicadas em 14 de dezembro.

O Edital nº 03/2025, por sua vez, reúne vagas e cadastro reserva para cargos das áreas administrativa, contábil, de manutenção e serviços, planejamento, tecnologia da informação e saúde.

Confira os detalhes no link:

https://indepac.selecao.net.br/informacoes/63/

Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site até 28 de novembro. As provas objetivas estão previstas para 11 de janeiro.

(Via portal g1 Itapetininga / imagem: Prefeitura de Avaré)