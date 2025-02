Avaliação Santa Cruzense Sub-15 e Sub-17 é realizada em Itapeva

Atletas Itapevenses participaram no sábado (15), no Estádio Municipal do Jd. Maringá, da avaliação técnica das categorias Sub-15 e Sub-17, com a equipe do Santa Cruzense. Na ocasião, diversos jovens puderam mostrar seus talentos e tentar uma oportunidade no futebol.

“Agradecemos ao público presente e, principalmente, à equipe técnica composta por Dizimar Rosin (Diretor e Coordenador da Base), Carlos Seixas (Treinador) e Maurício Gamarros (Preparador Físico), que conduziram os testes com grande profissionalismo e dedicação. Foi um dia de muito talento em campo e oportunidades para os jovens atletas de Itapeva. Agradecemos ao Santa Cruzense pela parceria e a todos que participaram desse grande evento”, destacou o secretário da Pasta.

Confira a Lista de Atletas Selecionados:

Pablo Samuel Martins de Campos

Posição: Zagueiro

Cidade: Itapeva-SP

Jackson Guilherme Ramon da Silva

Posição: Meio-campo

Cidade: Ribeirão Branco-SP

Álisson Henrique Moraes do Nascimento

Posição: Ponta Esquerda

Cidade: Ribeirão Branco-SP

Luiz Gustavo de Lacerda

Posição: Meio-campo

Cidade: Itapeva-SP

Gabriel dos Santos Silva

Posição: Volante

Cidade: Itapeva-SP

Vinícius de Almeida Silva

Posição: Lateral Esquerdo

Cidade: Itapeva-SP

Alan Daniel Souza Lima

Posição: Volante

Cidade: Itapeva-SP

Victor Oliveira Mariano Souza

Posição: Lateral Direito

Cidade: Itapeva-SP

João Gabriel dos Santos

Posição: Ponta Esquerda

Cidade: Itapeva-SP

Sobre o Treinador Carlos Seixas:

Carlos Alberto Seixas, ex-meia, teve uma carreira destacada no futebol. Revelado pelo Palmeiras disputando 111 jogos e marcando 29 gols. Também vestiu a camiseta do Cruzeiro. Após encerrar a carreira como jogador, Carlos Seixas dedicou-se à formação de jovens atletas, trazendo sua experiência e conhecimento para as categorias de base, sempre com um olhar atento ao desenvolvimento técnico e pessoal dos jogadores.