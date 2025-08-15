Ao todo, região tem 85 mulheres beneficiadas pelo auxílio de R$ 500 mensais do Governo de São Paulo.

A região de Itapeva tem 30 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência. O serviço atende beneficiárias com um valor de R$ 500 mensais. Ao todo, 85 mulheres foram beneficiadas na região com um valor total de R$ 153,5 mil, entre março e agosto deste ano. O programa é destinado a mulheres de baixa renda que sofreram violência.

O auxílio-aluguel é um benefício temporário concedido pelo Governo de São Paulo para apoiar a vítima a se afastar da situação de violência. O valor de R$ 500 mensais é pago por até seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período caso se mantenha a situação de vulnerabilidade. Em Itapeva, foram pagos 307 benefícios.

Para ter acesso ao programa, a mulher precisa morar no estado de São Paulo, possuir medida protetiva vigente, comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos antes da separação do agressor e apresentar documentos que demonstrem vulnerabilidade, como relatório psicossocial ou inscrição no CadÚnico.

O pedido deve ser feito junto à rede municipal de Assistência Social. É nesse atendimento que começa o processo de cadastro no programa, com análise documental e encaminhamento à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. O valor é depositado em uma poupança social do Banco do Brasil, que pode ser acessada por aplicativo ou diretamente em agências.

Onde buscar ajuda?

Mulheres em situação de violência podem procurar ajuda nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), nos Centros de Referência Especializados (CREAS), nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em hospitais, no Ministério Público, na Defensoria Pública e na Ordem dos Advogados do Brasil. Esses serviços oferecem acolhimento, orientações e os encaminhamentos necessários para a proteção da vítima.

(Imagem e texto via Agência SP)