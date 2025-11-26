Motorista é autuado por embriaguez ao volante após denúncia de direção perigosa

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada na tarde de 22 de novembro, por volta das 13h40, após uma testemunha relatar que um motorista trafegava em zigue-zague desde o bairro das Pedras, oferecendo risco a outros usuários da via. Segundo o relato, o condutor quase se envolveu em um acidente com uma motocicleta e também por pouco não colidiu com o veículo da própria testemunha.

Acompanhando o trajeto, a testemunha conseguiu interceptar o carro na Rua São Benedito e retirou a chave de ignição, a fim de impedir que o motorista continuasse dirigindo.

Quando a equipe da GCM chegou ao local, o indivíduo afirmou ter ingerido cinco cervejas e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele foi então conduzido ao Plantão Policial, onde acabou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e também por dirigir sem habilitação. As medidas administrativas cabíveis foram aplicadas.

Segundo o Plantão Policial, o motorista já possuía quatro prisões anteriores pela mesma infração.