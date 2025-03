“Groovão Brazuca, Rockeirudo e Brilhoso…” O Auto da Virada: Ouça o novo álbum da banda Varal Estrela

Os dois singles que antecederam o novo álbum da Varal Estrela já anunciavam para onde apontava os novos rumos da banda, que agora mostra o seu lado groove e cheio de balanço nesse disco que acabou de sair do forno.

Em “O Auto da Virada” são claras as influências cada vez mais presentes da mpb e soul music brasileira, de artistas como Cassiano, Trio Mocotó, Jorge Ben, Curumim, Samuca e a Selva, Black Mantra entre outros, sem perder de vista o rock 60 d’Os Mutantes.

O disco é uma marca do amadurecimento da banda em torno de uma musicalidade própria, fruto das influências particulares de cada músico do grupo, o que fica evidente quando se percebe que as dez músicas que formam a tracklist tem participação na composição de todos os integrantes.

Produzido por Rafael Barone (Liniker e os Caramelows), o disco foi gravado no estúdio Koletiv e teve como convidados especiais a banda Garotas Suecas e o cantor Allyson. O trabalho ainda tem as participações dos músicos Camilo Macedo no violão, a percussão de Danilo Moura e os sopros de Éder Araújo, Pedro Costa e Doug Bone.

A mixagem foi feita por Luis Lopes e Rafaela Prestes, e a masterização por Fernando Sanchez. O novo trabalho conta com apoio da 7ª edição do Fomento de apoio a Música da Prefeitura de São Paulo. A distribuição será feita em parceria entre os selos Caiana e YB Music.

Ouça Agora:

Tocadores Digitais:

https://lnk.fuga.com/varalestrela_oautodavirada?id=126390&uid=099acad7-1bed-4420-9614-86dcebef2747&pid=77877774&result=SUCCESS&actionType=SPOTIFY_PRE_SAVE