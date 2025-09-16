Prefeitura alerta sobre aumento de escorpiões no município

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva emitiu um alerta à população sobre o aumento no número de escorpiões no município, especialmente neste período do ano em que as temperaturas começam a subir e esses animais se tornam mais ativos.

Embora muitas vezes confundidos com insetos, os escorpiões são aracnídeos, pertencendo à mesma classe das aranhas e carrapatos. São animais noturnos, que se alimentam de baratas, grilos e outros pequenos insetos, e costumam se esconder em locais úmidos e escuros, como entulhos, pilhas de tijolos, telhas, troncos caídos e frestas de muros.

A melhor forma de evitar acidentes é por meio da prevenção. Isso inclui:

– Manter quintais e terrenos limpos;

– Eliminar criadouros de baratas (alimento principal dos escorpiões);

– Evitar acúmulo de materiais de construção;

– Vedar ralos e frestas;

– Usar calçados e luvas ao manusear entulhos.

Importante: escorpiões são resistentes a inseticidas, o que torna ainda mais necessário o cuidado com o ambiente e a eliminação de abrigo e alimento para esses animais.

Em caso de picada, principalmente em crianças e idosos, procurar imediatamente atendimento médico. O local de referência em Itapeva é a Santa Casa de Misericórdia, que está preparada para receber e atender esses casos com rapidez e segurança.