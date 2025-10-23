Trabalhador morre atropelado por trator durante serviço em propriedade rural de Buri

Um homem de 54 anos morreu após ser atropelado por um trator enquanto trabalhava em uma propriedade rural no bairro dos Costas, na tarde desta terça-feira (21) em Buri (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando o operador do trator realizava uma manobra em marcha ré e acabou perdendo o controle da máquina. Ele tentou alertar o colega, gritando, mas Zaqueu Ferreira Rosa usava protetor auricular e não ouviu o aviso. Ele foi atingido pelo veículo e não resistiu.

O próprio operador tentou prestar os primeiros socorros, mas ao perceber que o colega já não apresentava sinais vitais, acionou a equipe do Pronto Atendimento Municipal. O resgate chegou rapidamente ao local e constatou que a vítima estava sem vida.

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil também estiveram na propriedade. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Buri e será investigada.

O corpo de Zaqueu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. O velório será realizado pela empresa funerária Eterna Saudade, após a liberação.

(Por Michel Lopes / imagem: arquivo Buri Conectado)