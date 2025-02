Atleta Itapevense é campeã Europeu de Jiu Jitsu em Portugal

Entre os dias 17 e 25 de janeiro, aconteceu em Lisboa, Portugal, o Campeonato Europeu de Jiu Jitsu 2025, organizado e realizado pela IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation).

Os atletas Julio César dos Santos faixa preta e Carla Alessandra de Oliveira Santos faixa marrom representaram a academia Team Maurinho e nossa cidade de Itapeva/SP em um dos maiores campeonatos organizado pela IBJJF, reunindo mais de 6 mil competidores de alto nível e de diversos países, marcando o início da temporada mundial da modalidade e registrou um recorde de incrições.

A atleta Carla Alessandra sagrou-se campeã na categoria master III, faixa marrom, mostrando a força do esporte em nossa cidade de Itapeva e também o compromisso, o apoio e incentivo do secretário de esporte Ronaldo com os atletas, bem como da Prefeitura Municipal, que vem nos apoiando e incentivando a prática do esporte.

Os atletas agradecem a todos pelo apoio e torcida, especialmente aos amigos, familiares e patrocinadores.