Parabéns ao atleta Richard Antônio Polidoro, que representou Itapeva com excelência no Circuito Tricolor de Natação, realizado no Morumbi, em São Paulo-SP.

Com muita dedicação e empenho, o atleta conquistou o 4º lugar nos 50m Livre, demonstrando todo seu potencial nas piscinas. Richard treina na piscina do Ginásio da SEMJEL (antiga ACM) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Itapeva, sob orientação da professora, Cássia, que acompanha o atleta nas competições.