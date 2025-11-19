Escola José Maria de Oliveira encerra atividades do Mês da Consciência Negra com apresentações e confecção de Abayomis

A Escola José Maria de Oliveira realizou, nesta semana, o encerramento das atividades do Mês da Consciência Negra, celebrando um mês de ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira. Os trabalhos envolveram alunos do 3º ano A, sob orientação da professora Manuela.

Ao longo de novembro, os estudantes desenvolveram pesquisas e apresentaram biografias de personalidades negras que marcaram a história, a arte, o esporte e a cultura no Brasil e no mundo. As exposições abordaram trajetórias de resistência, superação e contribuição social, incentivando o reconhecimento da diversidade e o respeito às origens.

A programação também incluiu a confecção das tradicionais bonecas Abayomis, símbolo de afeto, ancestralidade e resistência. A atividade buscou promover reflexões sobre identidade, memória e laços comunitários entre as crianças.

Segundo a equipe escolar, o projeto possibilitou vivências significativas e reforçou o papel da educação na construção de uma sociedade mais consciente e igualitária.

A direção da escola destacou o empenho dos alunos e o apoio das famílias, essenciais para o desenvolvimento das ações. A instituição pretende manter iniciativas semelhantes nos próximos anos, fortalecendo debates sobre diversidade e pertencimento no ambiente escolar.