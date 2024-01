Para se alistar basta acessar o link https://www.alistamento.eb.mil.br/

Também é possível fazer o alistamento por meio do aplicativo Exército Brasileiro, disponível para Android e iOS. Ou, ainda, comparecendo à Junta de Serviço Militar mais próxima se não tiver acesso às ferramentas.

É necessário ter em mãos a certidão de nascimento, um documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. Para pessoas com deficiência, também é necessário apresentar parecer médico sobre a deficiência (deve constar o CRM do médico).

Mais Informações pelo telefone (15) 3535-1166, falar com Valdirene no Espaço da Cidadania, Av. Luiz Pastore, 117 Centro.