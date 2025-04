Ataque de Pit Bull em Buri revolta moradores do Jardim Brasil

Um morador do Jardim Brasil, no município de Buri, registrou um boletim de ocorrência após seu animal de estimação ser brutalmente atacado por um cachorro da raça Pit Bull, na tarde de segunda-feira (14). De acordo com o registro, o cão escapou da propriedade vizinha e de forma agressiva atacou um filhote pertencente à família.

O ataque aconteceu no momento em que a esposa do morador se despedia de uma amiga em frente a residência. Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o Pit Bull avançando com violência na direção das pessoas. Ele derruba um carrinho de bebê e uma criança que estava ao lado. Em seguida, o cão abocanha o filhote e o fere gravemente, deixando-o desacordado. A cena é presenciada, em choque, pela família e pelas crianças presentes.

Ainda de acordo com o registro de ocorrência, a criança sofreu ferimentos leves com a queda e ficou visivelmente abalada. Após o ocorrido, o tutor do filhote procurou a dona do Pit Bull, que se prontificou a levar o animal ferido ao veterinário.

O morador relatou ainda que este não foi o primeiro incidente envolvendo o mesmo cão. Em outra ocasião, o Pit Bull teria atacado um animal, que precisou ser amputado após ter tido sua pata trazeira decepada.

Os moradores atribuem a responsabilidade aos tutores do cão e pedem para que adotem os cuidados necessários para evitar novas fugas e ataques.

A situação, segundo registrou o morador, tem deixado os vizinhos em constante estado de alerta e medo.

A página Buri Conectado tentou contato com os os tutores do Pit Bull, mas não obtiveram retorno.

(Por Michel Lopes / vídeo reproduzido da página).