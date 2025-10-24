A guerreira e os três patetas

Uma engenheira industrial, professora e política foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz do ano de 2025. Isso dá a todos que lutam pela democracia e pela liberdade de expressão e de escolhas, uma “luz no fim do túnel”, já que vivemos polarizações políticas e religiosas em praticamente todo o globo terrestre.

O fato da venezuelana Maria Corina Machado ter ganhado o prêmio nos faz refletir muitas coisas: ela é uma mulher que vive num país onde o regime de governo é ditatorial e promove perseguições políticas, assassinatos e tem envolvimento com o tráfico de drogas; ela é uma professora, ou seja, além de ensinar conhecimento científico, atua como cidadã, independentemente de ser ligada à política ou não.

Maria Corina enfrenta o famigerado Nicolas Maduro, olho no olho, com palavras, atitudes e, sendo assim, acima de tudo ela é uma guerreira, porque numa sociedade global machista, num país onde um ditador militar atua com punhos firmes e num mundo onde esses dois fatores juntos nos faz pensar “essa pessoa vai viver pouco ali”, ela conseguiu mostrar a todos (as) que é possível sim fortalecer movimentos democráticos sem violência.

Essa mulher incrível foi acusada de conspiração por ter escancarado as condições de pobreza, miséria e ameaças em que o povo venezuelano vivia no governo do falecido Hugo Chaves (a quem Maduro e Lula veneram como se fosse um ídolo), isto é, por enfrentar um governo que violava os direitos humanos (o que tem continuidade nessa prática até hoje com o atual governo daquele país). Em janeiro do ano passado foi presa por protestar contra o “novo velho” mandato de Maduro (que se perpetua no poder). Já sofreu tentativa de assassinato.

Ao mesmo tempo em que a guerreira venezuelana dá exemplo de cidadania e perseverança, Lula e Trump fazem suas palhaçadas mundo afora, ignorando os princípios democráticos e tentando se mostrar players de sucesso nas relações internacionais. Claro que Trump tem muito mais sucesso, porque adota uma postura mais agressiva e porque é Presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Já o nosso Presidente, acha que tem influência, mas fica para lá e para cá no mundo todo, tentando aparecer, sem muito êxito. Quando muito, é um convidado de honra da Rússia e da China, para alguns eventos. Mas não possui e não conquistou a relevância que um Presidente brasileiro deveria possuir e conquistar no mundo, dada a importância econômica, social e democrática de nosso país no contexto global. Infelizmente, pelo contrário: estamos regredindo no que diz respeito à democracia, sendo que Lula permite que o Poder Judiciário atue como Poder Executivo no Brasil, destruindo um dos pilares da nossa Constituição: o equilíbrio e a independência responsável dos Três Poderes. Ambos, Trump e Lula, por incrível que pareça, já declararam que têm a meta de conseguir um dia o Prêmio Nobel da Paz. Justo eles, que vêm apodrecendo a democracia em suas respectivas nações.

O Presidente venezuelano Nicolas Maduro também está triste com o fato de Maria Corina ter ganhado o Nobel, obviamente porque se trata de uma visibilidade muito maior a partir de agora para os passos da guerreira e ela torna-se uma ameaça ainda mais forte contra a ditadura. Além do fato de que repreender uma Nobel da Paz ficará muito mais difícil, dado que o mundo estará de olho nisso.

O mais irônico nisso é que tanto Donald Trump como Lula já foram condenados em seus países e Maduro é condenado internacionalmente. Grandes patetas.

Até a próxima! Paz e bem a todos (as)!