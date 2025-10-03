O colapso a 2 passos

O Planeta Terra, nosso habitat natural, durante eras e eras passou por mudanças climáticas. Algumas extinções de espécies causadas por fenômenos naturais colaboraram com isso, como a queda do meteoro que extinguiu os dinossauros. Outros fatores, como a inundação na época de Noé, substancialmente contribuíram para as mudanças geológicas, biológicas e para a evolução das espécies. No entanto, a partir do século XVIII, o ser humano (com seu pensamento egoísta e egocêntrico), começou a degradar o meio ambiente sem controle algum: desmatamento para construção de palácios, casas, vilarejos, plantações e até para fabricação de armas com as madeiras. Desvio do curso de rios. Utilização de substâncias para preparar o solo. E por fim, com a Revolução Industrial, a extração em massa de matérias primas para transformar nosso mundo em concreto e aço.

Nos séculos XX e XXI, a frequência do abuso em relação ao que a natureza nos oferece não tem precedentes. Minérios, terras raras. Não há um lugar no mundo onde nós não abrimos um buraco ou derrubamos vegetações para nosso próprio deleite. Matamos a flora, a fauna e ainda respiramos o ar poluído que nós próprios temos a capacidade de criar. Estamos gerando algoritmos com Inteligência Artificial que podem dar poder de decisão autônoma a máquinas que são muito mais fortes que nós. Para quem não sabe, já existem robôs de guerra e até cães robôs de guerra que matam o que se movimentar pela frente, sem distinção. Outro exemplo péssimo são os drones, que estão sendo usados a milhares de unidades para derrubar edifícios na Ucrânia e na Rússia. Era para ser um brinquedo, uma ferramenta de reconhecimento, uma ferramenta até de irrigação. Mas é usada como bomba.

Fato é que existem estudos que afirmam que nosso Planeta tem 9 limites que não podem ser ultrapassados em conjunto. Caso contrário, a Terra entrará em colapso total (na minha modesta opinião acho que já estamos) e será muito difícil a espécie humana perdurar por muito mais tempo habitando aqui. Por esse motivo, países como Rússia, China e Estados Unidos da América (EUA), principalmente este último, correm com suas agências espaciais para tentarem o início de uma colonização de outros Planetas. Marte é o principal objetivo da NASA, atualmente. Mas vocês leitores (as) têm dúvidas de que se isso acontecer; se a Terra entrar em colapso e for possível colonizar Marte, os que vão para lá serão só os magnatas mundiais e suas famílias e nós ficaremos aqui sofrendo até morrermos de fome, sede ou de calor?

Nos estudos mencionados acima, 7 dos nove limites planetários já foram rompidos: 1) Mudanças no uso da terra do planeta; 2) Mudanças climáticas; 3) Biodiversidade; 4) Ciclo do nitrogênio e fósforo; 5) Uso de água doce; 6) Poluição química por compostos como microplásticos e 7) Acidificação dos oceanos. Ainda temos “sob controle” os 8) “Aerossóis na Atmosfera” (partículas como fuligem e poeira no ar) e a 9) “Camada de Ozônio” (que está sob controle mínimo com algumas atitudes governamentais internacionais no último século).

As perguntas que me faço e peço a gentileza de que reflitam sobre elas comigo, são: 1) “Será que podemos recuperar os 7 limites já superados? e 2) “Como conseguimos chegar a esse ponto, sendo que todos os limites são coisas controláveis?”. As respostas que me chegam à mente são: “dinheiro, dinheiro, dinheiro e irresponsabilidade coletiva”.

Até a próxima! Paz e bem a todos (as)!