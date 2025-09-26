“Irresgligentes”!

Queridos (as) leitores (as), já faz um bom tempo que tenho notado nas ruas e avenidas de Itapeva um comportamento irresponsável de um bom número de motociclistas, principalmente no que diz respeito a ultrapassar o sinal vermelho do semáforo.

Infelizmente, tenho visto, sem exagero algum, todos os dias (todos mesmo, não é força de expressão), motociclistas agindo assim, sem vergonha alguma em praticar essa contravenção: segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Artigo 208, passar em um semáforo vermelho é uma infração gravíssima, causando risco de acidentes fatais ou não e podendo incorrer em multa ao condutor, adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspenção desse documento. Fato é que as pessoas que praticam isso não parecem se importar com o as punições que podem receber e muito menos com o risco que causam às outras pessoas.

No entanto, ressalto aqui que, em minhas observações diárias, notadamente essas ocorrências são praticadas mais no período da noite e pasme, por pessoas que usam a motocicleta para trabalhar, em sua grande maioria, para fazer entregas de fast foods. Eu desafio um (a) itapevense ou um visitante que está na aqui, a dar uma volta na cidade no período da noite e parar em alguns semáforos: um (a) motociclista que faz entrega vai passar fazendo “zuuuummmmm”, normalmente do lado direito do seu carro, ignorando o sinal vermelho.

O grande problema, a meu ver, é que essas pessoas irresponsáveis estão fazendo isso porque há negligência na fiscalização no trânsito, principalmente no período noturno: vemos poucas viaturas policiais (para ser bonzinho, porque faz muito tempo que não vejo), militar ou municipal, paradas perto de semáforos. Não vemos câmeras linkadas a esses sinalizadores/controladores de trânsito, para que depois esses (as) meliantes possam ser devidamente punidos.

Eu queria propor aqui, caso algum (a) vereador (a) ou até mesmo algum (a) pessoa que faz parte do quadro executivo da cidade a, além de cobrar mais fiscalização no trânsito, pensar na ideia de criar uma lei municipal que puna também a empresa que contrata o (a) motociclista que comete esse tipo de contravenção. Assim, elas teriam corresponsabilidade nesse ato de infração e cobrariam mais responsabilidade de seus funcionários (ou freelancers). A proposta é real, porque está parecendo que Itapeva segue dois códigos de trânsito: um para motoristas de automóveis e motociclistas que não usam seu meio de locomoção para trabalhar e outro para os motociclistas entregadores. Deixo claro aqui que não são todos (as) os (as) dessa classe trabalhadora que estão fazendo esse tipo de coisa, mas a grande maioria está.

E aos (às) motociclistas que fazem isso e por acaso estejam lendo essa crônica, agradeço o prestígio de vossa leitura e peço a gentileza, em nome de todo (a) cidadão (ã) de bem, que não tenham mais essas atitudes, porque lei é lei e deve ser cumprida. E esse tipo de infração pode custar vidas. E não adianta torcer o nariz ou olhar feio para a tela quando estiver lendo e jogar pragas em mim. Ao invés de fazer isso, seja mais responsável.

Você, motociclista que age assim no trânsito, já parou para pensar que pode acontecer de um (a) outro (a) motociclista estar agindo dessa forma irresponsável, enquanto seu pai e/ou sua mãe estão passando pela faixa de pedestre? Ou enquanto sua (seu) esposa (o) com seu (ua) filho (a) também estão fazendo isso? Como você se sentiria? Reflita muito!

Até a próxima! Paz e bem a todos (as)!