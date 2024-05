A Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva (ARESPI) foi homenageada nesta quinta-feira pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) em reconhecimento aos seus 40 anos de existência e pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Itapeva e região.

A cerimônia, realizada no Centro de Convenções Rebouças, contou com a presença da Presidente do Crea-SP, Lígia Mackey, que entregou uma placa comemorativa aos representantes da entidade. O presidente da ARESPI, Eng. Luiz Gehring, recebeu a homenagem juntamente com o vice-presidente, Eng. José Orlando Pinto da Silva, o Diretor Administrativo, Eng. Adilson Tadeu Moura do Nascimento, o Diretor Financeiro, Eng. Ediraldo da Cunha Castilho, e o Gerente da GRE 11, Eng. Rafael Janeiro.

Em seu discurso de agradecimento, o presidente da ARESPI, Eng. Luiz Gehring, ressaltou o papel fundamental dos engenheiros e da associação na promoção do desenvolvimento sustentável e na busca por soluções inovadoras para os desafios locais. “Receber esta homenagem do Crea-SP é um reconhecimento do trabalho incansável de toda a nossa equipe ao longo desses 40 anos. Estamos comprometidos em continuar contribuindo para o progresso de nossa região”, destacou Gehring.

A ARESPI promove, neste sábado, dia 25 de maio, no Espaço Madrid de Eventos, uma grande celebração, com solenidade, jantar e baile, para comemorar a marca histórica de 40 anos em atividade.