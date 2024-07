No último dia 27 aconteceu no Parque Pilão D’água, o arraiá dos assistidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e demais equipamentos do Desenvolvimento Social da cidade.

Participaram os assistidos por todas as Unidades do CRAS de Itapeva, como CRAS Vila Nova, CRAS Santa Maria, CRAS Jd. Maringá, além da Casa do Adolescente, Vila Dignidade e Centro Dia do Idoso. O arraiá aconteceu na cantina do Parque Pilão D’água, que é administrada pelo Fundo Social do município.

Além das comidas típicas e as músicas juninas, os participantes também puderam se divertir muito com a apresentação de quadrilha e também puderam se vestir com roupas típicas dos arraiás.