Arraiá do Nhô Bentuca acontece neste final de semana na Praça Anchieta

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e a de Educação em parceria também com o Fundo Social, realizará nos dias 5 a 8 de junho, na Praça Anchieta, o Arraiá do Nhô Bentuca, com barracas típicas, apresentações de danças de escolas municipais e show ao vivo de artistas itapevenses.

No dia 5, a programação tem início às 19h, com apresentações dos alunos da Escola Municipal Newton de Moura Müzel e às 19h30 show com a banda Tom De Dois. Logo após às 20h30, haverá música ao vivo com o cantor Victor Henrique.

Já no dia 6, às 19h, alunos da Escola Municipal Leonor Cerdeira irão se apresentar; em seguida a Apae às 19h30 e o show fica por conta de Guto & Banda Sertanejo Raiz logo após as crianças se apresentarem.

Dando prosseguimento às atividades, no dia 7, acontecerá às 19h30, apresentação com os alunos da Escola Municipal Raphael Fabri Netto e às 20h Banda R&D Acústico Rock.

Encerrando as festividades, os alunos da Escola Municipal Acácio Piedade se apresentam às 20h.

Toda a renda arrecadada será revertida para as entidades filantrópicas: AVACCI, Lar do Amor, Apae, Recria, Luz da Visão, Lar Vicentino, Fundo Social, CAHEB e Comunidade Terapêutica Mãe da Vida.