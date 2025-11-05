Palestra sobre Arqueologia na Escola EMEF Doutor Humberto de Morais Vasconcelos

Evento foi ministrado pela arqueóloga Gabriela Soares

Na manhã desta quarta-feira, 5, na Escola EMEF Doutor Humberto de Moraes Vasconcelos, em Nova Campina, aconteceu uma palestra sobre Arqueologia. A atividade, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, foi ministrada para mais de 50 alunos dos nonos anos.

A arqueóloga Gabriela Soares, que falou por cerca de uma hora, mostrou os objetivos,apresentando a “Arqueologia” aos alunos, e demonstrando a prática e a importância do estudo da Arqueologia no Brasil. A arqueóloga apresentou também diversos aspectos aos alunos e de como o estudo arqueológico pode contribuir para a compreensão do passado e preservação da história, além de outras importantes missões desta profissão para a sociedade contemporânea.

Os professores de geografia, Juliano Camargo, e de inglês, Renata Duran, acompanharam a arqueóloga durante a palestra. O diretor da escola, Joamar Amorim Camargo, também esteve presente.

A Escola EMEF Dr. Humberto de Morais Vasconcelos agradece à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade conferida.“Foi um momento enriquecedor na vida dos alunos e muito oportuno”, disse o diretor, Joamar.

Também agradecemos especialmente à arqueóloga pela sua contribuição, aos supervisores Synara Talberg e Grasielli Muniz pelo apoio e ao secretário municipal de Educação, Heber Proença, além do prefeito Júnior.

O coordenador pedagógico do PEB II, professor Paulo César Pires, também se fez presente na realização da atividade.