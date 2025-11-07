ARESPI recebe alunos da Anhanguera Itapeva para mesa redonda sobre as Engenharias e a Agronomia

Na noite desta quinta-feira, 06 de novembro, alunos dos cursos de Engenharia Civil, Agronomia, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Segurança do Trabalho da Faculdade Anhanguera de Itapeva tiveram uma oportunidade única de conectar-se com profissionais da área durante um bate-papo na Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva (ARESPI).

O encontro contou com a presença de renomados profissionais, incluindo o Engenheiro Civil e Presidente da ARESPI, Ediraldo Castilho, Engenheiro Civil e Chefe Regional do CREA-SP, Rafael Santos; o Engenheiro Civil e Diretor Administrativo da ARESPI, Adilson Moura; a Engenheira Civil e Vice-Presidente da ARESPI, Francine Rodrigues; a Engenheira Florestal e Agrônoma, Stella Hertel; a Engenheira Eletricista, Karen Oliveira; o Engenheiro Civil e de Produção Rafael Lima; e o Engenheiro Industrial-Madeira e de Segurança do Trabalho, Paulo de Lima.

Essa foi uma excelente oportunidade para os estudantes conhecerem de perto o dia a dia dessas profissões, esclarecendo dúvidas e entendendo melhor as rotinas e desafios enfrentados por esses profissionais. Momentos como este são essenciais para inspirar e orientar o futuro dos nossos engenheiros e agrônomos.