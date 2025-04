Polícia Militar apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas em Buri

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (28) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em Buri/SP. Segundo a Polícia Militar, o jovem levantou suspeitas durante patrulhamento da equipe e, ao ser abordado, confessou que carregava algumas substâncias no bolso da blusa.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de substâncias embaladas, semelhantes a maconha e cocaína. Além disso, foram apreendidos R$ 36, US$ 5 em espécie e uma arma de pressão.

O pai do adolescente foi localizado e informado pela PM sobre a ocorrência. Ele declarou não concordar com a conduta do filho e colaborou com os policiais durante o atendimento. Ambos foram encaminhados ao plantão policial de Itapeva/SP, onde o caso foi registrado como Ato Infracional de tráfico de entorpecentes.

Após os procedimentos, o menor foi liberado sob responsabilidade do pai.

(Via Buri Conectado / imagem: Polícia Militar)