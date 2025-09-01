Cidade

493 animais foram castrados neste final de semana em Itapeva

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e o CPA – Centro de Proteção Animal, possibilitou nos dias 29, 30 e 31 de agosto a realização de 493 castrações de cães e gatos no antigo Grêmio da Sabesp, que hoje pertence à Secretaria de Esportes.

Lembrando que os agendamentos para castrar os animais foram realizados de 18 a 27 de agosto no Polo Central do Cadastro Único.

A prefeita de Itapeva Coronel Adriana Duch Machado acompanhou o trabalho dos médicos veterinários, ressaltando os benefícios da castração, visando o bem-estar e a saúde dos animais de estimação.
O secretário municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Paulinho Saponga agradeceu às protetoras de animais, em nome da AAIPA, SOS protetores, Patinhas do Bem, que ajudaram na divulgação do evento e no transporte dos animais, além de auxiliarem os munícipes que estavam com seus animais de estimação no evento.

