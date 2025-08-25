Grupo Escoteiro Boipeva realiza Dia do Amigo

O Parque Pilão D’Água ficou ainda mais cheio de energia com as atividades do Grupo Escoteiro Boipeva.

A Tropa Escoteira Abaetè brilhou com o tão esperado Dia do Amigo, onde cada escoteiro trouxe um colega para conhecer o universo do escotismo. Foi uma tarde de sábado (dia 16) com muita competição saudável, jogos criativos, canções animadas e uma boa dose de espírito de equipe. Parabéns a todos que puderam vivenciar essa experiência – novas amizades, risadas e aventuras já estão no ar.

A Tropa Sênior Boiguaçú realizou a avaliação do ciclo que terminou, identificando pontos fortes, pontos de melhoria e já começou a traçar os planos para o próximo. Os jovens debateram as atividades e projetos que mais despertam seu interesse e organizaram como eles vão acontecer ao longo do período.

Enquanto isso, o Ramo Lobinho viveu momentos especiais com quebra-gelo divertido, o jogo democrático (onde eles mesmos votaram no destino do próximo ciclo!) e atividades que mostraram como cada boa escolha torna nossa “viagem” melhor. Para fechar com chave de ouro, aconteceu a progressão da Lobinha Vitória Maria e a integração do Lobinho Emmanuel – parabéns pela conquista e bem-vindo à Jângal. Foi um sábado de alegria, amizade e muita aventura.